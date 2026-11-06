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Экономика и бизнес

Калуга передаёт эстафету: в Нижнем Новгороде открыли второй федеральный технопарк рабочих профессий

Дмитрий Ивьев
06.11, 10:04
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На совещании с членами Правительства РФ под руководством Владимира Путина открылся второй в стране федеральный технопарк рабочих профессий — на этот раз в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Как отметил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, старт этому направлению дала именно Калужская область: три года назад в регионе в рамках программы «Профессионалитет» появился первый в России федеральный технопарк рабочих профессий.

Сейчас калужский технопарк готовит специалистов сразу для 15 отраслей — от микроэлектроники до тяжёлого машиностроения. В распоряжении обучающихся 80 образовательных программ и 30 современных лабораторий. Ежегодно обучение, переподготовку и стажировку в технопарке проходят до 10 тысяч человек со всей страны.

На площадке регулярно проводят крупные мероприятия. Так, здесь уже во второй раз прошёл всероссийский финал Чемпионата «Профессионалы» по промышленным компетенциям. В профориентационных событиях этого года поучаствовали 12 тысяч школьников. Кроме того, в технопарке создан учебно-методический центр БАС, а в ближайшее время планируют открыть УМЦ по направлению «Химия».

Владислав Шапша подчеркнул, что Калужская область стала одним из ведущих центров подготовки рабочих кадров.

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