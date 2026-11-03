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Экономика и бизнес

В Калужской области начали выпускать инновационные препараты для лечения рака

Дмитрий Ивьев
03.11, 07:40
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На заводе в индустриальном парке «Ворсино» запустили новую линию по производству онкопрепаратов. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша на Национальном конгрессе «Национальное здравоохранение».

Предприятие работает в регионе уже больше 10 лет. Сейчас в его ассортименте — 11 препаратов, причём более 7 из них выпускают по полному циклу.

Новая линия может производить до 50 миллионов таблеток. Её оснастили специальным оборудованием: оно позволяет безопасно работать с высокоактивными веществами — весь процесс проходит в полностью герметичной среде. Такая технология применяется всего на трёх площадках в мире, и калужский завод — одна из них.

По словам губернатора, расширение производства — важный этап для калужского фармкластера и вклад в обеспечение России жизненно важными лекарствами.

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