В Калужской области начали выпускать инновационные препараты для лечения рака
На заводе в индустриальном парке «Ворсино» запустили новую линию по производству онкопрепаратов. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша на Национальном конгрессе «Национальное здравоохранение».
Предприятие работает в регионе уже больше 10 лет. Сейчас в его ассортименте — 11 препаратов, причём более 7 из них выпускают по полному циклу.
Новая линия может производить до 50 миллионов таблеток. Её оснастили специальным оборудованием: оно позволяет безопасно работать с высокоактивными веществами — весь процесс проходит в полностью герметичной среде. Такая технология применяется всего на трёх площадках в мире, и калужский завод — одна из них.
По словам губернатора, расширение производства — важный этап для калужского фармкластера и вклад в обеспечение России жизненно важными лекарствами.
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