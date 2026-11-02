Калужская область вышла в лидеры страны по подготовке кадров для АПК

Регион активно развивает систему подготовки специалистов для агропромышленного комплекса. Обучение выстроено как единый путь: от школы до колледжа или вуза, а затем — на предприятие, рассказали 2 ноября в правительстве.

Привлекать ребят к аграрным профессиям начинают ещё в школе. Сейчас в 19 муниципальных округах работают 75 агротехнологических классов — в них учатся 980 школьников. По этому показателю область входит в пятёрку лучших регионов страны. В планах — к 2030 году довести число агроклассов до 90.

Такая ранняя профориентация помогает школьникам лучше понимать, чем они хотят заниматься дальше. Чтобы будущие специалисты могли учиться в хороших условиях, в регионе обновляют ключевые аграрные учебные заведения. До 2028 года капитально отремонтируют учебно‑лабораторный корпус Калужского филиала Тимирязевской академии и основной учебный корпус Губернаторского аграрного колледжа.

Ещё одно важное нововведение — строительство трактородрома на территории Губернаторского аграрного колледжа. Идею поддержал губернатор. Новая площадка поможет готовить больше механизаторов и давать им более качественную практическую подготовку.

Все эти шаги нужны, чтобы выполнить поручение президента: к 2030 году обеспечить укомплектованность агропрома кадрами не менее чем на 95%.