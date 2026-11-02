Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес Калужская область вышла в лидеры страны по подготовке кадров для АПК
Экономика и бизнес

Калужская область вышла в лидеры страны по подготовке кадров для АПК

Дмитрий Ивьев
02.11, 12:20
0 263
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Регион активно развивает систему подготовки специалистов для агропромышленного комплекса. Обучение выстроено как единый путь: от школы до колледжа или вуза, а затем — на предприятие, рассказали 2 ноября в правительстве.

Привлекать ребят к аграрным профессиям начинают ещё в школе. Сейчас в 19 муниципальных округах работают 75 агротехнологических классов — в них учатся 980 школьников. По этому показателю область входит в пятёрку лучших регионов страны. В планах — к 2030 году довести число агроклассов до 90.

Такая ранняя профориентация помогает школьникам лучше понимать, чем они хотят заниматься дальше. Чтобы будущие специалисты могли учиться в хороших условиях, в регионе обновляют ключевые аграрные учебные заведения. До 2028 года капитально отремонтируют учебно‑лабораторный корпус Калужского филиала Тимирязевской академии и основной учебный корпус Губернаторского аграрного колледжа.

Ещё одно важное нововведение — строительство трактородрома на территории Губернаторского аграрного колледжа. Идею поддержал губернатор. Новая площадка поможет готовить больше механизаторов и давать им более качественную практическую подготовку.

Все эти шаги нужны, чтобы выполнить поручение президента: к 2030 году обеспечить укомплектованность агропрома кадрами не менее чем на 95%.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlNNYXJkam1ISDliTld1bHpuVDRPM2c9PSIsInZhbHVlIjoiWG1PTlVScGoyd0hoY2tUZXdBZ2RKV2ZkazhERjVyUU1RbXNDVjREWHEycTlPbmI0NzFPMDlHS1EzV1cxRHhnT1pIUkU0Rk01dXo5aWFZNTdldGVSTWM1NWFnU24zTmFTSll0S2pSejJHZi9tdTNxdTdyOVl0aExwVmdGbDBLcXd6aDNoa3BETiswWFBoM0JjdEZLVk5icm9mM1dyTkpVdVNISVlHc2NBRGtUejNZWDBxdEJ2TXhNUmp6ZEN3SmJBYUVPUkNPRTg0VkJhdEYxSm5Ec0JLTHB1WnhiUHBYY3hGdFlqYjBRUTVUZU9Sb3RQeklWMWhUSWxDSlVMeG1wOXJhOVprUXUxQWxhczI5RGZsTTFWZFdOYk9kZUVhckJaeG4zaTdvMFFrQThQc3NVUnQ0QXdNTTdLMTY5aXYzMlI1MGR4Nm1GeStiVEY3cDUwMjk5WWxQMitCTVNSc1FSUFdMbGJxUU8yWjdYenJSQ0pNRmRzZTBzeVlNMUsvaGE1OFdDTXYxYnhmOWZpTTdnOWgvdzhTUFVPTmRqNUVobmZEbHh6NFFKM1J3TkhpNGM3OG9qNUgvWHRBb2ZNR1M5KyIsIm1hYyI6IjNjZjdjNjg3MjM1YjczYzQ5NjU1ZWIyYzU4MzYwNWU2ODNiM2YxMmIzMmE4ZjY2NzI4MDRlZGI0Mzk0NzJmZWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlFJRDJaNVEyekpqSitTV1lpU1BoMUE9PSIsInZhbHVlIjoiLzlkZ3Zhcll2S3ZHelZoMzVTL3lOazdWVm02RDdrU0hjRjNsa0htSDhkbFNZTlJzOGc3QTlIRnN5U2ZnbFdod3IwQ0dkRjF6VnQ4RlY4WStudUR3bWlmRGxNbGVqQVR3Mm5RQ29TQTZKVHRUMVF4ckFCV3dvRDhkSzJFZEF3bGJ6ckJTQjNlQUF0WFJwRnRDNmJvWCtBZzR4VFFJR3J4SE1zNUdLYXhyeUlwaU90aTRvWDgvMVJadlN1UzZTcjZjM2IzZXp4TnhqYjZiRkZyK3JMZjlhSWdMVGNPQXBwMVNnTDl5dWg2elFVdS9sTVZZYWV5cXFDR0g5K0dpRmFaYXgwMFVpM0hpbzdYbTJvZGxsT1Nvc1AxcEtBUUUvKzdyOE9Gb3pLTjNmTGZLZERrTHNUSjJXOFlRSUlldGZ2eHgxdlc2Rnc2cWdITGd4b01VaUhmWThUZEZ5S0Ruc0s1aE9DbXJVSjJTSjlBWTNtMzZSS2x0NTBLV2lpa2FqS1NGS1czZEFtRkZxS2xaeU5wbXA2RjhoNiszQVBXR1BYRFZIZ1BDMDc4bDF2RlVaVFN0dnNUa2dzL0ZnWFRLNkNyRVN2N05FVy9hNzg4bEtFaGlDOVRuaDJ6dEdtZ20rVEhLbE5RWmlkeVBuOEN0S2t6QldGQ20wVGh1bWJEdXdqU3VZN3NZemdSMU41dnMranpzbzBZQlp2bWZBR04wSERaYldkU2ZPTW1aLzZnWlRWZ0M4cnc5MW51bGZ1Ty9jM1c4Mm84Nm1iVzNoV0VyTjZENS9jdi80bk9naEswMDBRdWNqQ2huanVBZ1lBUkdsUG1qRVE2bHlEcFF0dno3SGw4TSIsIm1hYyI6IjVmYTZmZDEyZjM4MjhlNDk2NmVlMjJhMjllYjFkODc3NGY5NTVhM2I2ODNiMjdhYWViMThhNGVlNzdhZWUyOGYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+