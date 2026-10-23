Калужская компания и Московский Политех подписали соглашение о стратегическом партнёрстве

SINTEC Group и один из ведущих инженерных вузов России подписали пятилетнее соглашение о сотрудничестве. Бизнес и наука объединят усилия для подготовки специалистов нового поколения и реализации совместных технологических проектов.

Партнерство охватывает ключевые направления науки и образования. Главная задача — стереть границу между теорией и реальным производством. Студенты получат доступ к передовым площадкам компании для прохождения всех видов практик, стажировок, работы над технологическими кейсами и прикладными исследованиями.

Документ в рамках Дня открытых дверей Мосполитеха подписали генеральный директор United Petrochemicals (входит в SINTEC Group) Евгений Осипов и проректор по учебной работе вуза Гюзель Шарипзянова.

Сотрудничество с Мосполитехом — продолжение стратегии компании по работе с талантами, подразумевающей глубокое погружение студентов в специфику реального сектора экономики.

Ольга Сысоева

директор по персоналу SINTEC Group Мы много лет сотрудничаем с региональными и федеральными вузами и ссузами — например, с ИАТЭ НИЯУ МИФИ, где открыли современную лабораторию органической химии на уровне ведущих предприятий страны, РГУ нефти и газа им. Губкина и другими учебными заведениями. Поэтому для нас это продолжение системной работы, которую мы начали много лет назад в родном для компании Обнинске и Калужской области. Очень рады усилить взаимодействие с Московским Политехом — вуз ежегодно выпускает несколько тысяч молодых специалистов, и для нас очень важно, чтобы они были знакомы со спецификой деятельности и задачами отрасли.

В образовательной части соглашения стороны договорились о совместной разработке учебных программ, повышении квалификации, профпереподготовке и целевом обучении специалистов. Руководители и эксперты SINTEC Group будут напрямую участвовать в реализации образовательного процесса по актуальным темам и войдут в состав государственных экзаменационных комиссий. Похожая практика у компании уже несколько лет успешно функционирует с РГУ нефти и газа им. Губкина.

Евгений Осипов

генеральный директор United Petrochemicals Нашей отрасли сегодня не хватает молодых специалистов, которые не боятся нестандартных задач и готовы работать на стыке практики и науки. Новое соглашение с Мосполитехом — это не точечные лекции и экскурсии на производство. Одна из задач — чтобы увлеченные студенты с первого курса учились решать реальные технологические кейсы, изучать физико-химические свойства различных веществ, разрабатывать и создавать инновации, востребованные в России и по всему миру. У компании и вуза для этого есть всё необходимое: сильная теоретическая база и одна из лучших производственных площадок в стране. Дело за малым — за интересом самих ребят к построению успешной инженерной карьеры.

Точки соприкосновения у SINTEC Group и университета были и раньше: компания много лет поддерживает гоночную команду и инженерную школу Мосполитеха, а ее специалисты читают студентам лекции по профильным темам. Теперь эти инициативы перерастают в фундаментальную пятилетнюю программу, которая включит в себя совместные семинары, прикладные исследования, форумы и тематические конкурсы для студентов.