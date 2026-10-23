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Экономика и бизнес

Делегация из Беларуси приехала в Калугу

Дмитрий Ивьев
23.10, 15:59
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Её возглавляет заместитель председателя Гомельского областного исполнительного комитета Дмитрий Алейников.

Наш регион и Гомельская область в 2002 году заключили соглашение о сотрудничестве. Благодаря кооперации с регионом удалось увеличить товарооборот с Беларусью за первые шесть месяцев этого года на 17%.

- Ключевые направления двусторонних взаимоотношений - строительство, АПК, наука, ядерная медицина, образование, культура и спорт, партнерство на уровне городов - Обнинск и Гомель с 2024 года побратимы, - рассказал 23 октября губернатор Владислав Шапша. - Взаимодействуем с Республиканским научно-практическим центром радиационной медицины и экологии человека. Белорусские строители - наши надежные партнёры: возведены жилые комплексы в Калуге и Обнинске, 10 школ и 8 детских садов. Сейчас они работают в ЖК «Веснушки».

Также растут взаимные поставки продовольствия, обсуждаются проекты в семеноводстве.

- Большие перспективы для дальнейшей кооперации в промышленности, - заявил Шапша. - Гомельская область - один из крупнейших индустриальных регионов братской республики, где сосредоточено около 17,5% промышленного производства страны. Сегодня у наших друзей насыщенная программа. В Людиновском округе они посетят тепличный комплекс и деревообрабатывающее предприятие. В Калуге пройдут встречи с руководством спортпарка «Калужники» и Дворца спорта «Центральный». В плане - посетить стройплощадки.

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