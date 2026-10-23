Калужская область укрепила позиции в рейтинге научно-технологического развития

По итогам 2025 года регион поднялся на 15-е место в Рейтинге научно-технологического развития субъектов РФ. Это на четыре позиции выше, чем в 2024 году, сообщил губернатор Владислав Шапша.

В области активно развивается научная и исследовательская работа: свои проекты реализуют вузы, научные организации, промышленные предприятия и компании малого и среднего бизнеса. Исследования калужских учёных отличаются высоким уровнем и конкурентоспособностью.

На территории региона работают крупные научные центры и НИИ, в том числе подразделения госкорпораций «Росатом», «Ростех», «Роскосмос», а также НИЦ «Курчатовский институт» и структуры Российской академии наук.

Губернатор подчеркнул, что научные организации Калужской области вносят вклад в безопасность страны.