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Экономика и бизнес

Калужская область укрепила позиции в рейтинге научно-технологического развития

Дмитрий Ивьев
23.10, 11:54
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По итогам 2025 года регион поднялся на 15-е место в Рейтинге научно-технологического развития субъектов РФ. Это на четыре позиции выше, чем в 2024 году, сообщил губернатор Владислав Шапша.

В области активно развивается научная и исследовательская работа: свои проекты реализуют вузы, научные организации, промышленные предприятия и компании малого и среднего бизнеса. Исследования калужских учёных отличаются высоким уровнем и конкурентоспособностью.

На территории региона работают крупные научные центры и НИИ, в том числе подразделения госкорпораций «Росатом», «Ростех», «Роскосмос», а также НИЦ «Курчатовский институт» и структуры Российской академии наук.

Губернатор подчеркнул, что научные организации Калужской области вносят вклад в безопасность страны.

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