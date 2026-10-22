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Экономика и бизнес

В Калуге 39 выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров получили дипломы

Дмитрий Ивьев
22.10, 14:25
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В четверг, 22 октября, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Президентская программа — это не просто диплом. Это работа над реальным проектом развития своей компании, - подчеркнул он. - В этом году выпускники представили проекты по стратегии клиентоориентированности для гостиничного бизнеса, развитию «Медтакси 40» и локализации производства автокомпонентов для автозавода СМРК в Калужской области.

За 28 лет участия в Программе уровень управленческих компетенций в КГУ им. К.Э. Циолковского повысили 1390 калужан. Каждый четвертый выпускник получает повышение. Многие входят в число представителей резерва управленческих кадров Калужской области, занимают федеральные и региональные государственные и муниципальные должности.

В сентябре Калуга стала точкой притяжения управленцев из 17 субъектов России. У нас проходили межрегиональный форум выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров и его ключевое событие - 17-й межрегиональный конкурс «Менеджер года – 2026».

- Мы принимали эстафету как победители прошлого года и впервые как регион Центрального федерального округа, - напомнил Шапша. - Наши земляки не подвели: калужане стали призерами во всех номинациях и завоевали зрительские симпатии. Это в очередной раз доказывает высочайший управленческий потенциал выпускников Президентской программы. Калужская земля продолжает растить сильных лидеров, которые ведут свои предприятия к успеху, укрепляя экономику малой родины и всей страны!

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