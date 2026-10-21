В Калужской области появились ещё два агротехнологических класса

В Людиновском муниципальном округе открылись две новые профильные площадки для школьников, которые будут изучать направление «Генетика и селекция растений». Благодаря поддержке инвестора в школах провели капитальный ремонт и оснастили классы современным оборудованием. Кроме того, предприятие-инвестор обеспечивает педагогам стимулирующие выплаты.

Сейчас в регионе работают 75 агротехнологических классов — они размещены в 33 школах. Калужская область остаётся в числе пяти лидеров по этому показателю среди регионов России.

Классы создают в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» — в работе участвуют Калужский филиал Тимирязевской академии, аграрные колледжи и 28 предприятий-партнёров. Бизнес вкладывается в обустройство помещений и закупку техники: так ребята могут на практике знакомиться с современными агротехнологиями и ближе узнавать профессии в сфере сельского хозяйства.