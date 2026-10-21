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Экономика и бизнес

Губернатор рассказал про урожай в Калужской области

Дмитрий Ивьев
21.10, 11:42
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В области завершаются основные полевые работы.

- Хотя уборка зерновых ещё идет, уже подведены предварительные итоги в растениеводстве, - сообщил 21 октября Владислав Шапша. - Урожай хороший. Уже пять лет калужские хлеборобы вопреки сложным погодным условиям собирают в среднем 250 тысяч тонн зерновых. Не станет исключением и этот год.

Масличных выращено более 60 тысяч тонн – второй год подряд обновляется рекорд.

- Большой вклад в этот результат вносит Калужская машинно‑технологическая станция. Она завершила двухлетнее обновление автопарка, - заявил Шапша.

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