Губернатор Калужской области рассказал об итогах визита в Китай
Владислав Шапша поделился результатами своей поездки в КНР. Во время рабочего визита делегация региона обсудила ключевые проекты.
В частности, речь шла о завершении строительства цементного завода в Думиничском округе, развитии калужского автокластера и локализации автопроизводства.
Губернатор отметил, что впереди запланированы встречи с новыми потенциальными партнёрами. Регион намерен и дальше укреплять деловые и дружеские связи с Китаем.
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