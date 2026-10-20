Губернатор Калужской области рассказал об итогах визита в Китай

Владислав Шапша поделился результатами своей поездки в КНР. Во время рабочего визита делегация региона обсудила ключевые проекты.

В частности, речь шла о завершении строительства цементного завода в Думиничском округе, развитии калужского автокластера и локализации автопроизводства.

Губернатор отметил, что впереди запланированы встречи с новыми потенциальными партнёрами. Регион намерен и дальше укреплять деловые и дружеские связи с Китаем.