В Калуге обсудили результаты 44 региональных проектов в рамках 12 нацпроектов

Этот вопрос рассматривался 19 октября на заседании областного правительства.

- Провели федеральный этап конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по эксплуатации БАС», - рассказал губернатор Владислав Шапша. - Калужанин занял второе место. В 2027 году региону доверено провести конкурс в номинации «Слесарь по ремонту автомобилей». На муниципальном уровне - в Людинове открыли Молодежный центр, обновлена набережная «Жив-Здрав» в Жиздре, состоялся гастрофестиваль «Обнинск. Улица Еда».

У региона пятое место в ЦФО по исполнению нацпроектов. За 9 месяцев этого года средний уровень их реализации составил 82%. Это лучше, чем в прошлом году.

- Но есть объекты, которые требуют особого внимания. Один из них - Дом социального обслуживания в д. Тешевичи. Долгострой. Строительная готовность 71%, - подчеркнул Шапша. - Обращаюсь к руководителям региональных проектов. Все объекты должны быть сданы в этом году. Перенос сроков недопустим. Мы должны выполнить все обязательства перед жителями области.