Правительство одобрило бюджет Калужской области на 2027 год

Общий объём расходов составит 107 миллиардов рублей, сообщил 19 октября губернатор Владислав Шапша.

Расходы в социальной сфере в целом составят более 63 миллиардов.

Ключевыми направлениями станут программы «Развитие здравоохранения в Калужской области», «Семья и дети Калужской области», «Доступное и комфортное жильё», «Дорожное хозяйство», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области».

- Закладываем прочный финансовый фундамент для будущего региона, - прокомментировал Шапша. - Бюджет-2027 - это бюджет развития, наш главный приоритет - благополучие калужских семей, поддержка педагогов, врачей и всех, кто создаёт настоящее и будущее области.