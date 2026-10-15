Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес Шапша поздравил работников сельского хозяйства
Экономика и бизнес

Шапша поздравил работников сельского хозяйства

Дмитрий Ивьев
15.10, 14:58
0 252
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в регионе вручили награды.

В частности, фермер Михаил Скрипников удостоен звания «Почётный работник агропромышленного комплекса России».

- Спасибо всем, кто, как и Михаил Михайлович, каждый день встаёт до рассвета и работает до темноты, кто знает цену каждому зёрнышку и колоску, каждой капле молока, кто не боится ни ветра, ни дождя, ни тяжёлой работы, - отметил Шапша. - От всей души благодарю всех работников сельского хозяйства Калужской области за ваш нелёгкий и такой важный труд. Крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых побед!

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik1SSlBYOEhaUTRVUjZlSmRqVGZPYVE9PSIsInZhbHVlIjoiSDRQK0ttSStNbVlDZFVXTVFqa0x5UjJncE0vcDBxR0psc1p1RDhJOGkzWlNUSEY5b01ueElkRlZTMmZ4UzdKdTR6UkNiVllKeWZvTzd4bmRxWHkvd0Vpemc1aE5wRExDSGtVMGI5Qk1zMzJES3VFM3llbUtkb2N3V294VEJHY3hwNFlsUXA0M3R6L3BmRWREZzdoTmVad0xDYXZON1EzTlF1WFIwWnpFdkdrQ2ZvL1VGQjVnejJHNHNkVVFWeC9adUNDaTRTbWJSSzFRZGtVajRtcGZXcm84N2dxcUFON1ZWcnRYUWNaSVZNcWdFaTNGVlJ2aDJ3T3k4OWw2dk5yQW16TmxqNGd0cGIzOVVCYW5OZmJQL0I0VVh3OEx2V0Z6aDBNRzB6S2RaTE53bXhzWUFvd2w2UFQ5UDJMaDBJMTMxSG9YZWNUM0lrRDVsTkRCb3ViNzduUm9nbHF1RnNjOWFMRW9xMWpXNmVCSFFUb2ZqbEhkR1JHeU4zYUFXZ1MxZUlmdDdya0xyWlZqU0NQeWtrdjlWRng5N3E1NEVpd2ZsN2pkVHhoRzhBZS9oK01JSEhxNGVMYVZzRUxMcy9naSIsIm1hYyI6IjA1M2U3ODc2M2M3N2Y3YjBkNmEzMjcyMTU2NTdjODRkOWQ3N2Q5ODIyOTlmYzdjNmRkY2IyOGZjMmM4MTE5N2UiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjlqK2dSdmYvVFVRWjgvc0hobXVhRFE9PSIsInZhbHVlIjoiM1Z6L04xdUpCK3F3OHpvd0ZvL2lId0pZaUFjWGJiYldhT3Z2VldCNzRuNE5abEI4MkcrRjFLR2JWN3ZNUzhGY2lsVFdCRXliYUJlZXpDTkgwM2drSG5vYjJzMDJ2VTdYUk96UEVuWjFDcll6ZUtIQWV2NzJwSXhjc0ZNSlFKbHBWZ01NNEZXbXpuek5tTER0OUgydFZiUUJVaU5XWGFOM3B6SG1aM1N1blAveUFBRmxSQUVZWWE2WXB4Wi96M1ErbHZUZXJRYlFGVVA5WkliUXZkSVlkbVkrenpkR2trYnRoLzErZy91UHcvYWQ1bXNtd3F4OXBrN3BxOVBSai9xRWQyUkU3K0M3dHVEVWNleDlIZDZXdkpaOGd5cHBZdDVYSTRKQ1lXaG51aVRuckttalAxaEtKSGczQ29yT3pxeVdxR2hNbkN1OXhqMCtkcXk0RHc4dW41MW10bUd2UFE1NTAxQ0dWN1lkTGQ5SEs1Q3k5QWNub2tOLzBRd29ZUXltQmZkejdvbGRCR0xGNGQzem5lNUJKNEkvd3RZUkMzSFdRVVR5eXRhMGE1L2piNzBwR08zWHNrYXpIdlZHS25aRmRzd1pFdk1ha0RjQXRGNEZ2T2FFQ0pOaFdFaDM2bVpCK3BWME1ZM25oZzJCb1U2ZTJJMHlUc2RDZllRazhBd3huRnlBQmxXOUt1cEtpREh1UjEzVUZacldmTGk5NnVwb1h6YkVwekpiRlZDL1RNNHZzcTkveWJMdzZQOEtQaEdEcTcvcGZQSkZtU3NHTVFoOWFzd2VuUmtIclZnUXhEL1FSTUdaSC92eWZ2NmVhS3A5eVZSWnZGanRIUldRLzBvNyIsIm1hYyI6IjVjZmI0ZjNhNDY5ODc1Y2U0MWFmZDEwYWE4ZjdkOWFjNTc1ODQwMGY5NWMwZDMzODU2NTY4YzJkMzNkYmIzNzQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+