Шапша поздравил работников сельского хозяйства

В честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в регионе вручили награды.

В частности, фермер Михаил Скрипников удостоен звания «Почётный работник агропромышленного комплекса России».

- Спасибо всем, кто, как и Михаил Михайлович, каждый день встаёт до рассвета и работает до темноты, кто знает цену каждому зёрнышку и колоску, каждой капле молока, кто не боится ни ветра, ни дождя, ни тяжёлой работы, - отметил Шапша. - От всей души благодарю всех работников сельского хозяйства Калужской области за ваш нелёгкий и такой важный труд. Крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых побед!