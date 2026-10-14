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Экономика и бизнес

Экспорт калужской продукции АПК вырос на 31,7%

Дмитрий Ивьев
14.10, 08:41
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За девять месяцев этого года объём экспорта продукции агропромышленного комплекса Калужской области достиг 118,96 млн долларов — это на 31,7 % больше, чем за тот же период 2025 года, сообщил заместитель губернатора Александр Ефремов.

Лучше всего растут поставки отдельных категорий товаров: молочная продукция прибавила сразу 170%, масложировая — 120,1%. Также заметно увеличились объёмы экспорта рыбы и морепродуктов (на 43%) и продукции пищевой и перерабатывающей промышленности (на 25,7%). При этом в экспорте преобладают товары с высокой добавленной стоимостью.

География поставок продолжает расширяться. Главные страны-партнёры в этом году — Казахстан (19,8% от общего объёма), Китай (16,04%), Таджикистан (13,26%), Беларусь (12,44%) и Узбекистан (11,75%).

Александр Ефремов отметил, что поддержка аграриев и переработчиков будет продолжаться: власти намерены помогать бизнесу осваивать новые рынки и укреплять продовольственную безопасность.

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