Калужское предприятие вошло в число лучших в сфере агротуризма

На XXVIII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» подведены итоги конкурса. В номинации «В агро — с комфортом: организация пространства на территории объекта агротуризма» награды удостоено предприятие из Медынского района, рассказал заместитель губернатора Калужской области Александр Ефремов.

По его словам, это яркий пример комплексного развития, где производство и туризм работают в тесной связке.

Сегодня там выпускают органическую продукцию с сертификатом «Роскачество — Органик». На территории работает собственный ресторан, где готовят мясные блюда и проводят мастер-классы для поваров. Животные свободно пасутся на полях, предприятие самостоятельно заготавливает корма и активно вводит земли в оборот. До конца этого года планируется ввести в оборот более 200 га заросших земель.