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Экономика и бизнес

Больше 100 калужских работодателей стали частью Кадрового клуба

Дмитрий Ивьев
08.10, 13:40
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В 2026 году сообщество провело семь заседаний. Клуб, созданный при Кадровом центре, помогает бизнесу и службе занятости открыто обсуждать рабочие вопросы.

Со временем темы встреч стали шире. Если раньше чаще говорили про наставничество, корпоративную культуру и удержание сотрудников, то теперь главный фокус — на борьбе с нехваткой кадров. Также участники разбирают, как пользоваться господдержкой, сокращать издержки, нанимать людей с инвалидностью и эффективнее использовать трудовые ресурсы.

Директор Кадрового центра Калужской области Инна Андреева подчёркивает: главная задача клуба — помогать бизнесу решать реальные кадровые проблемы. Для этого не только рассказывают о возможностях службы занятости, но и дают площадку, где компании могут делиться опытом. Рост числа участников, по её словам, показывает, что такой формат востребован.

На следующем заседании планируют обсудить, как создавать комфортные условия труда для людей с инвалидностью, а также практики, которые помогают выстраивать продуктивное взаимодействие внутри коллектива.

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