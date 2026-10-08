Шапша рассказал о главных темах «Золотой осени-2026»

Калужская делегация принимает участие в агропромышленной выставке.

Губернатор Владислав Шапша рассказал об основных направлениях, на которые делается ставка.

- Цифровизация. Мы в топ-3 регионов по цифровой трансформации АПК. В этом году создан отряд агродронов. А их производством займется первый в России российско-белорусский завод — он будет построен в нашей области, - заявил глава области. - Семена. Более 60% семян в регионе — отечественные, по некоторым культурам мы полностью независимы. В Госреестре селекционных достижений — 11 сортов калужского филиала ФГБНУ «ФИЦ картофеля им. Лорха». На госиспытания переданы новинки: картофель Каперос и малина Перемышльская.

Третье - молочное животноводство.

- Наша визитная карточка. Держим 2-е место в России и 1-е в ЦФО по суточной продуктивности, - рассказал Шапша. - Племенная база — 10 репродукторов и более 60% племенного поголовья. Знаковое событие — запуск Научно-производственного селекционного центра имени Т. Г. Джапаридзе.

Также отмечены биотехнологии. В регионе занимаются глубокой переработкой растительного сырья в текстурированные продукты, муку, крахмалы, а также - глубокой переработкой пшеницы в пищевые ингредиенты.