Калужская делегация работает на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2026»

Это ключевое событие отрасли, сообщил 8 октября губернатор Владислав Шапша.

- Наша команда во главе с заместителем Губернатора Александром Ефремовым участвует в деловой программе, - прокомментировал он. - Главная тема форума — технологии эффективного роста в АПК. И у нашего региона есть серьезные достижения в цифровизации, генетике, селекции, биотехнологиях.

Также одна из центральных тем форума — подготовка кадров.