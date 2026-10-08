Калужская делегация работает на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2026»
Это ключевое событие отрасли, сообщил 8 октября губернатор Владислав Шапша.
- Наша команда во главе с заместителем Губернатора Александром Ефремовым участвует в деловой программе, - прокомментировал он. - Главная тема форума — технологии эффективного роста в АПК. И у нашего региона есть серьезные достижения в цифровизации, генетике, селекции, биотехнологиях.
Также одна из центральных тем форума — подготовка кадров.
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