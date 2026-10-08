Владислав Шапша обсудил перспективы сотрудничества на встрече с Петром Фрадковым
Губернатор Калужской области провёл рабочую встречу с председателем одного из крупных банков Петром Фрадковым. Стороны подвели итоги и наметили дальнейшие шаги в сотрудничестве — регион взаимодействует с банком уже шесть лет, и совместные проекты ориентированы на социально-экономическое развитие Калужской области.
Особое внимание по-прежнему уделяют поддержке участников СВО и их семей: помогают бойцам адаптироваться к мирной жизни и развивать профессиональные навыки. В частности, работает образовательная программа «Новое звание — предприниматель»: она даёт ветеранам возможность открыть своё дело. Сейчас в программе участвуют 11 человек, трое из них уже запустили собственный бизнес.
Кроме того, власти и банк прорабатывают проекты по модернизации спортивных и социальных учреждений в регионе. Также в повестке — меры, которые помогут активнее развивать малый и средний бизнес, отметил губернатор.
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