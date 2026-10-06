Обнинск
+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес Бизнес в Калужской области может вернуть до 90% затрат на торговые киоски
Экономика и бизнес

Бизнес в Калужской области может вернуть до 90% затрат на торговые киоски

Дмитрий Ивьев
06.10, 10:40
0 164
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Регион компенсирует часть расходов на покупку нестационарных торговых объектов — киосков, павильонов и ларьков. Субсидия доходит до 1 миллиона рублей на одного получателя, но не может превышать 90% от суммы трат. Об этом сообщила заместитель губернатора Калужской области Валентина Авдеева.

Воспользоваться поддержкой могут компании (за исключением некоммерческих организаций), индивидуальные предприниматели и самозанятые, которые производят товары или оказывают услуги.

Подать заявку можно только через Портал предоставления мер финансовой господдержки — такая схема действует с 2024 года. Уже в этом году помощь получили 7 заявителей: они потратили 5 миллионов рублей на покупку 10 торговых объектов.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InVqcENlS0FWYWplUWJzb3BabUtEcFE9PSIsInZhbHVlIjoiRUhxUHZhbG9qRHZYTHJBdUJDMHZNTkN0Sld6TVpKTTJ1bkN0dkRpVTN3SFdlcWFrYXFjMkZqNCtHZ1pRY1RJVjR1UElZSXJxUjNORkJqSjVMbitkZ2I3a0pzZzBxakhiNVR2ZnhlQ3UyK29TWnlVaElUUHREblRrdjN5WGpITGxITGNMUUJESlo2VUFzYnBkdWJMck5UR3pzVG0xclA1U1lFbEVnZHR3YVFqWEFJWk5sRVlRQjVCZmVlSW1sZDMvRDFidExpUW9rSkJGWjVhcFhZUTRjU2FnOUhNRWkzSkdKL2dOYS9KcDJ2N1pSbU14NWRsVStGZ3BsREYxRTV1cjBveHJ0Z1k2ZE9zWFdoZFY1M3pFQjNrMXR6RVRXblg4ZUtrN1dVWWVsSW5pSjNKRDFIWnhvRmZxR3VraXB0eFhmSHhnSnBoSXRWY2g0cFNLM2YwbU1BWnl0VEIvU2pOYzhiTkpQWDNTWVBlRzRMTFVncU82K0JTSmdDNTB0ODg3KzVsWHhoYVY0WEI1V0dFdmM1Q3RrK2ZQUjFNWE95Vlc5WTcrTlpSc3B2L2Z3ZWNmUlk1Kytva05xMkJqRzVtaCIsIm1hYyI6IjRiN2I4MWM2NmU4NjJkYTBjZDRlODgxOTAwMzc4Y2ZjNTRkMDVjOTY0OGQ5YTdlMzRhNWJkNjRmZjE1NjIxNmIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlVNSFdwZGUycWxRbElxNmZYRUhLU1E9PSIsInZhbHVlIjoiMm5JV3lKSitYazMrS2Uyek1rYlpiN1Z4cnRlZmpHc0tIeDdZVE1WQktIN3pOWi93SzlKOUZ6OE5taXJMYnBUUkJZbzJpb2xrRWVkN2ZMOTZXR01ZY1ZyTnMzT2JWZC9TRks4clRHRllmZ3RZUCt2eHhhS2ZOOVNpdFpuZzFnTjljVkV5VTYyb2kvL0JKaEtmSDRjSk9qdEFKUktCZWtrbDFYdWx4UDhIeUNNRU11M0NVZ05uYmRvK3A4RjR5ZGFaODRGMERXZHJQRVViQ0VlVlB5T3ZZMkRUWERHLy8wSEw3WENwS2FITUQxMHI0V3ptQmhXSmlYeTRvY0NoRXZrQ1E1M1lSYWwxK1BkNmxtOVVTWkZnNlF0ZHE4Y0dkMnpDUVdWM2ZlUVZNZzFwZUpRMER5R1BsOEF2T2xDbEgzbjJtaVpsR2J3dk1yeFJZVmptT2c1a1FQZVpwRTJsZ2ovcGNEN3BuODBZYUtIU1hmRmV1c1V4OUpFdk1LZ1lScWhpMVpvcmhMeU5LZ0tLWUdwNmRyakIvWnZ6ZUFib3dHQndISWR3YUE0TUxSRjBQdGtLNXVyVy9EK2VHS0RCdmt5V0RScEVrMGtxbFVrYTZNOCswL3lOcXgvVCtFVVpRODZ6Sm9jOEx4M24vOE1IQ0Q1UEoyVTFOc2w2ZFJXcWh2Nzl0di8vanFpT3dNQmo0azZOK29VTTdFUS8xaGt5WDFzZi85OE5nUSthcHRaWlZYODVmUnY0UFB4L1RoS1h6TVlNRWVsOE5oSmpFUzFDbHBtSHU0R2xlU1JPNzlsdmFjaTJQYSt2L211aUZmaDFVTUQxcHB2eGU4LzVOSHZyVGpDcCIsIm1hYyI6IjBjNzU3OTE4MmY2MjQwMTE2MzJhOTQ1MjVjNWRmZDZjMThmNjcxODY1ODQ4NjM4YmYwZGZlMzkyMTY4YWQ1NDMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+