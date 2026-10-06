Бизнес в Калужской области может вернуть до 90% затрат на торговые киоски

Регион компенсирует часть расходов на покупку нестационарных торговых объектов — киосков, павильонов и ларьков. Субсидия доходит до 1 миллиона рублей на одного получателя, но не может превышать 90% от суммы трат. Об этом сообщила заместитель губернатора Калужской области Валентина Авдеева.

Воспользоваться поддержкой могут компании (за исключением некоммерческих организаций), индивидуальные предприниматели и самозанятые, которые производят товары или оказывают услуги.

Подать заявку можно только через Портал предоставления мер финансовой господдержки — такая схема действует с 2024 года. Уже в этом году помощь получили 7 заявителей: они потратили 5 миллионов рублей на покупку 10 торговых объектов.