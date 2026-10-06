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Экономика и бизнес

В Калугу с рабочей поездкой приехала делегация посольства ОАЭ в России

Дмитрий Ивьев
06.10, 10:00
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- Представили гостям инвестиционный потенциал региона, рассказали о работе промышленных кластеров, индустриальных парков, - рассказал губернатор Владислав Шапша. - Особое внимание – системе подготовки кадров. Обсудили развитие совместных проектов.

Делегация побывала в социальных и образовательных учреждениях региона. В КГУ им. К.Э. Циолковского речь шла о совместных образовательных программах, студенческом обмене.

- ОАЭ для нашего региона — один из ключевых партнёров. Потенциал взаимовыгодного сотрудничества значительный, - заявил Шапша. - Серьёзные перспективы не только в торгово-экономической сфере, но и в развитии гуманитарных связей, туризме.

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