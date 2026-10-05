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Экономика и бизнес

В Калужской области завершается уборочная кампания

Дмитрий Ивьев
05.10, 12:25
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В понедельник, 5 октября, ситуацию прокомментировал губернатор Владислав Шапша.

- Результаты радуют. Есть все основания говорить, что целевые показатели выполним, - отметил он. - В том числе по уборке зерновых, картофеля, овощей закрытого грунта, по заготовке кормов. А по ряду направлений – у нас рекордные объемы.

По масличным культурам фактический валовой сбор уже достиг 55 тыс. тонн, что на 57 % превышает план и на 20 % больше уровня прошлого года. Работы продолжаются.

Также есть план получить свыше 8 тыс. тонн плодово-ягодной продукции, это на уровне максимальных объемов. Хозяйства закладывают еще 300 га новых садов.

- Спасибо нашим сельским труженикам за обеспечение земляков вкусными и качественными продуктами. За вклад в продовольственную безопасность страны, - подчеркнул Шапша.

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