В Калужской области завершается уборочная кампания

В понедельник, 5 октября, ситуацию прокомментировал губернатор Владислав Шапша.

- Результаты радуют. Есть все основания говорить, что целевые показатели выполним, - отметил он. - В том числе по уборке зерновых, картофеля, овощей закрытого грунта, по заготовке кормов. А по ряду направлений – у нас рекордные объемы.

По масличным культурам фактический валовой сбор уже достиг 55 тыс. тонн, что на 57 % превышает план и на 20 % больше уровня прошлого года. Работы продолжаются.

Также есть план получить свыше 8 тыс. тонн плодово-ягодной продукции, это на уровне максимальных объемов. Хозяйства закладывают еще 300 га новых садов.

- Спасибо нашим сельским труженикам за обеспечение земляков вкусными и качественными продуктами. За вклад в продовольственную безопасность страны, - подчеркнул Шапша.