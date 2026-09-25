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Новость дня Экономика и бизнес

Калужская компания стала обладателем премии «Сделано в России»

Дмитрий Ивьев
25.09, 11:08
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Внешнеторговое подразделение SINTEC Group одержало победу в окружном этапе всероссийской премии «Экспортер года. Сделано в России», завоевав первое место в номинации «Промышленность». Торжественная церемония награждения прошла в Москве в павильоне «Космос» на ВДНХ.

Мероприятие открыл первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров, в награждении победителей также принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. Вручая награды лидерам отечественной индустрии, вице-премьер особо отметил верный курс развития и уверенный рост экспорта российских компаний на мировых рынках.

SINTEC Group отмечена, как лидер по объемам экспорта среди промышленных предприятий малого и среднего бизнеса в ЦФО. Об успехах компании из Обнинска ранее говорил и губернатор Калужской области Владислав Шапша, подчеркнув, что регион сегодня уверенно входит в пятерку лучших по поддержке экспортеров в Центральном федеральном округе. Важным дополнением к основной победе стало получение компанией на региональном этапе специального приза «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте».

Сегодня калужская группа компаний осуществляет поставки автомобильных масел, антифризов, автохимии и автокосметики более чем в 40 государств. География охватывает страны ЕАЭС и СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Стандарты качества продукции SINTEC официально подтверждены действующими сертификатами добровольной сертификации «Сделано в России».

Премия, организатором которой выступает Российский экспортный центр (РЭЦ), учреждена Правительством РФ в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В этом году на рассмотрение комиссии поступила 1 341 заявка от предприятий из 76 регионов страны.

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