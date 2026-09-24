Губернатор рассказал об успехах калужского предприятия

Компания из Обнинска, которая выпускает антифризы, автомобильные масла и смазочные материалы, заняла первое место на окружном этапе ЦФО премии «Экспортер года. Сделано в России» в номинации «Промышленность» среди малого и среднего бизнеса.

География поставок предприятия охватывает страны ЕАЭС и СНГ, Турцию, Монголию, а сейчас компания осваивает новые рынки — в частности, ведёт работу по выходу на рынки Ирака и Ливии, рассказал 23 сентября губернатор Владислав Шапша.

Кроме победы в основной номинации, компания получила специальный приз «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте» на региональном этапе премии.

Как отметил губернатор, Калужская область входит в пятёрку лучших регионов ЦФО по поддержке экспортёров — и такие успехи предприятий показывают, что эта работа даёт результат.