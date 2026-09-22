В Калужской области начнут активнее возвращать неиспользуемые земли в сельхозоборот

В регионе хотят ускорить процесс ввода заброшенных земель в сельскохозяйственный оборот. Руководит проектом заместитель губернатора Александр Ефремов. Цель — каждый год возвращать в работу по 20 тысяч гектаров земли.

Для этого сделают систему работы с участками прозрачнее и удобнее. На региональном Геопортале появится специальный слой с данными о неиспользуемых сельхозземлях — так будет проще видеть, какие участки планируют задействовать. Кроме того, аграриям дадут возможность подавать заявки на мелиорацию в электронном виде, а всё взаимодействие с профильной организацией организуют по принципу одного окна.

В Минсельхозе региона подчёркивают: когда земля снова начинает работать, это даёт реальный эффект — растёт производство сельхозпродукции, в муниципалитетах появляются новые предприятия и рабочие места.

Проект реализуют по поручению губернатора в рамках системы бережливого управления. Такой подход поможет убрать лишние бюрократические шаги, сократить сроки согласований и сделать процесс понятнее для фермеров и сельхозпроизводителей.