Доходы областного бюджета планируется увеличить на 7 миллиардов рублей

На заседании правительства региона 21 сентября поддержали поправки в бюджет на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Заседание провёл губернатор Владислав Шапша.

Как рассказала заместитель губернатора Валентина Авдеева, доходы на 2026 год хотят увеличить на 7,332 млрд рублей — это связано с ожидаемым ростом налоговых и неналоговых поступлений, а также с дополнительными средствами из других бюджетов. Расходы планируют поднять на 8,488 млрд рублей.

Больше всего денег собираются направить на здравоохранение, образование, социальную поддержку, строительство, ремонт дорог, ЖКХ и обновление коммунальных сетей.

Дефицит бюджета в 2026 году составит 3,685 млрд рублей. Его планируют покрыть за счёт остатков средств на счёте региона. Также власти учитывают перенос части выплат по бюджетным кредитам с 2026 на 2030 год и списание 8,414 млрд рублей задолженности — такое решение приняли на федеральном уровне.

Губернатор отметил, что рост экономики и налоговые поступления, а также поддержка федерального центра позволяют выделять больше средств на важные для жителей направления. По словам Владислава Шапши, дополнительные ресурсы пойдут на социальную сферу, развитие территорий, культуру, спорт и транспорт.