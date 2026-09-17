В Калужской области рассказали о ходе уборочной кампании

Аграрии региона продолжают уборочные работы в соответствии с графиком, объёмы сбора постепенно растут — об этом сообщил заместитель губернатора Александр Ефремов.

Сейчас в области уже обмолотили 54,3 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур — получено 190 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность держится на уровне 35 центнеров с гектара.

Хорошие результаты и по рапсу: культура убрана с 17,5 тысячи гектаров, собрано 45,2 тысячи тонн, а урожайность составила 26 центнеров с гектара.

Кроме того, фермеры собрали картофель с площади 564 гектара — урожай достиг 12,8 тысячи тонн. При этом урожайность картофеля оказалась довольно высокой — 227 центнеров с гектара.

Параллельно в регионе ведут сев озимых. Рапс уже посеяли на 20 тысячах гектаров — это 125 % от запланированного объёма. Зерновыми культурами засеяли 19 тысяч гектаров, что соответствует половине плана.