В Калужской области рассказали о ходе уборочной кампании
Аграрии региона продолжают уборочные работы в соответствии с графиком, объёмы сбора постепенно растут — об этом сообщил заместитель губернатора Александр Ефремов.
Сейчас в области уже обмолотили 54,3 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур — получено 190 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность держится на уровне 35 центнеров с гектара.
Хорошие результаты и по рапсу: культура убрана с 17,5 тысячи гектаров, собрано 45,2 тысячи тонн, а урожайность составила 26 центнеров с гектара.
Кроме того, фермеры собрали картофель с площади 564 гектара — урожай достиг 12,8 тысячи тонн. При этом урожайность картофеля оказалась довольно высокой — 227 центнеров с гектара.
Параллельно в регионе ведут сев озимых. Рапс уже посеяли на 20 тысячах гектаров — это 125 % от запланированного объёма. Зерновыми культурами засеяли 19 тысяч гектаров, что соответствует половине плана.
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