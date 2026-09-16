В Калужской области продолжается поддержка трудоустройства на предприятия ОПК

В рамках программы «Мобильность 2.0» национального проекта «Кадры» в текущем году на новую работу в сфере оборонно-промышленного комплекса трудоустроен 21 человек из других населенных пунктов или регионов страны.

В настоящее время в программе участвуют 14 работодателей, которые заявили потребность в 507 работниках по 139 профессиям с возможностью трудоустройства граждан с переездом. Среди уже получивших работу пять человек переехали из других субъектов России, а еще 16 из других округов Калужской области.

Работодатели предоставляют работникам компенсацию аренды жилья, частичную оплату съемного жилья, подъемное пособие, компенсацию затрат на обеды, оплату детского сада и прочие виды поддержки. Двое работодателей уже начали получать субсидии на компенсацию затрат — за счет средств Социального фонда России. Право на получение субсидии из Социального фонда России наступает не ранее, чем через три месяца со дня заключения трудового договора.