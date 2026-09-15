Калужские молодые предприниматели приняли участие в МФМ-2026

Международный фестиваль молодёжи — это не только образовательная программа и новые знакомства, но и площадка, где молодые предприниматели могут представить свои проекты и познакомить участников фестиваля со своими продуктами, рассказали 15 сентября в правительстве.

В «Мастерской созидателей» представлены бренды участников проекта «Создано молодыми» от Росмолодёжь.Предпринимай.

На «Восточном базаре» свою работу представляет ещё одна участница из Калужской области — она привезла изделия из пряжи.

Международный фестиваль молодежи реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и проходит под девизом «Следуй за мечтой. Вместе с Россией».