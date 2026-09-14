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Экономика и бизнес

Калужанка победила в конкурсе с проектом парикмахерской для особенных детей

Дмитрий Ивьев
14.09, 12:07
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В Калужской области завершился девятый региональный этап федеральной программы «Мама-предприниматель». Из 23 финалисток жюри выбрало Маргариту Середову — её проект детской парикмахерской признали лучшим.

Уже три года Маргарита развивает свой бизнес: первый салон работает в Сухиничах. Теперь предпринимательница планирует открыть вторую точку — в Калуге. Главная особенность проекта — пространство, адаптированное для детей с особенностями развития, в том числе с аутизмом.

Победительница призналась, что до последнего не верила в свой успех, но конкурс подарил ей массу эмоций и новых друзей.

В течение пяти дней участницы вместе с экспертами дорабатывали свои бизнес-идеи и считали экономику проектов. По словам начальника отдела господдержки предпринимательства минэкономразвития региона Елены Возняк, в этом году все мамы очень ответственно подошли к расчёту рентабельности.

Маргарита получила грант в 150 тысяч рублей и возможность представить Калужскую область на федеральном этапе конкурса — там разыгрывают главный приз в 1 миллион рублей. Все 23 участницы получили дипломы и подарки от партнёров программы.

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