В Калужской области спрогнозировали рост экономики

В понедельник, 14 сентября, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Сформировали прогноз социально-экономического развития Калужской области до 2029 года. Он опирается на стратегические установки Президента, национальные цели развития, - заявил губернатор. - Наша область сохраняет устойчивый рост в промышленности, сельском хозяйстве, доходах бюджета. Эту динамику важно поддержать.

Власти рассчитывают, что валовой региональный продукт будет расти стабильными темпами – порядка 3-3,5% ежегодно. Точками роста называют автокластер, бумпром и деревообработку. В АПК основой развития отрасли останутся молочное и мясное скотоводство.

- Наш прогноз нацелен на развитие, - прокомментировал Шапша. - Вместе с тем он остается реалистичным, учитывает текущую ситуацию и риски. Так, в условиях дорогих кредитов и высокой ключевой ставки особое внимание – поддержке инвестиционной активности, малого и среднего бизнеса, стройотрасли.