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Экономика и бизнес

В Калужской области рассказали о работе селекционного центра для создания высокопродуктивного молочного стада

Дмитрий Ивьев
14.09, 09:36
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Губернатор Владислав Шапша во время рабочей поездки в Малоярославецкий округ побывал в научно‑производственном селекционном центре скотоводства имени Т. Г. Джапаридзе.

Центр построили в декабре 2025 года за счёт средств учредителей — без бюджетных и кредитных денег. Инвестиции составили более 700 миллионов рублей. Комплекс получил статус племенного хозяйства и специализируется на обеспечении молочных ферм семенем выдающихся быков‑производителей отечественной селекции, представляющих элиту мирового генофонда.

Губернатору показали главных звёзд центра — быков голштинской породы, самой высокопродуктивной в мире. Сейчас их 18, в перспективе число доведут до 90. За семь месяцев этого года произведено свыше 233 тысяч доз спермопродукции, реализовано 39,2 тысячи. Целевой ориентир — три миллиона доз в год. Участники встречи уверены: это поможет региону выйти на показатель в миллион тонн молока ежегодно.

Владислав Шапша назвал центр «решительным шагом для развития отечественной селекции и генетики в молочном животноводстве России».

Губернатора также заинтересовало, как работают молодые специалисты. Выяснилось, что студентки профильных вузов из разных регионов приезжали сюда на практику и после выпуска остались работать. Глава региона отметил, что важно создавать предприятия, которые привлекают молодёжь в отрасль.

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