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Экономика и бизнес

В Калужской области обсудили развитие промышленности и туризма

Дмитрий Ивьев
14.09, 08:25
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В рамках Клуба инвесторов губернатор Владислав Шапша провёл ряд рабочих встреч с ключевыми партнёрами региона.

На переговорах с новым руководителем компании, которая занимается производством цемента, речь шла о работе калужского завода. Предприятие ежегодно выпускает свыше 2 миллионов тонн цемента. Руководство компании подтвердило намерение и дальше вкладывать средства в производство и социальные проекты. Стороны договорились, что предприятие продолжит работать на полную мощность.

Отдельное внимание уделили развитию туризма. На встрече с представителями девелоперской компании подписали дополнительное соглашение по инвестпроекту в Тарусском районе. Инвестор планирует создать туристический кластер: построить эко-отель, гостевые дома и санаторий-профилакторий, а также обустроить инфраструктуру для отдыха и оздоровления — чтобы и жители, и гости региона могли комфортно проводить время и заботиться о здоровье.

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