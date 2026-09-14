Владислав Шапша принял участие в деловом вечере Клуба инвесторов Калужской области

Мероприятие прошло на днях в Тарусе и стало уже 18-й по счёту встречей Клуба инвесторов. Среди участников — руководители компаний, которые реализуют проекты в регионе, и потенциальные инвесторы, обдумывающие вложения в область.

На вечере присутствовали заметные гости: заместитель полпреда Президента РФ в ЦФО Михаил Бубен, сенатор Александр Савин, заместители губернатора Владимир Потёмкин и Дмитрий Разумовский, а также Игорь Угольников, Гедиминас Таранда и другие представители власти, бизнеса и культуры.

Михаил Бубен озвучил приветственный адрес от полпреда Президента в ЦФО Игоря Щеголева. В нём подчёркивалось, что Калужская область — перспективный регион для развития промышленности, сельского хозяйства, высокотехнологичных производств и туристической инфраструктуры.

Владислав Шапша в своём выступлении отметил, как вырос Клуб за 18 лет: если на первой встрече было всего 10 человек, то сейчас объединение насчитывает сотни предпринимателей, поверивших в регион. Губернатор подчеркнул успехи области: четвёртое место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата, пятое — в промышленном рейтинге Минпромторга, а также вхождение в топ-3 регионов России по темпам роста объёмов промышленного производства.

Глава региона поблагодарил бизнес за вклад в развитие области и отметил, что доверие инвесторов — результат системной работы команды региона, которая создаёт комфортные условия для предпринимателей.