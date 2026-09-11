Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес Шапша рассказал о достижениях калужского сельского хозяйства
Экономика и бизнес

Шапша рассказал о достижениях калужского сельского хозяйства

Дмитрий Ивьев
11.09, 14:45
0 415
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Губернатор Калужской области Владислав Шапша побывал на выставке-ярмарке «Калужская осень».

- Давайте откровенно: сельский труд всегда был нелегким. Но в последние годы меняются подходы, обновляется техника, - заявил он. - И сегодня аграриям комфортнее работать, а это важно для привлечения молодежи в АПК. И результат иной.

За 7 месяцев производство молока выросло на 5%.

- По суточному надою от коровы мы вторые в стране, - отметил губернатор. - Масличные. Бьём рекорд за всю историю области - уже собрали больше 41 тысячи тонн. Садоводство растёт. Яблок в 2025 собрали больше чем, когда-либо и в этом году ждём дальнейшего роста урожая.

Также Шапша рассказал о стремительном развитии малого агробизнеса: с 2024 года на его поддержку направлено 500 миллионов рублей, реализованы десятки проектов.

- Сильного производства не будет без хорошей жизни на селе. В этом году вновь очень серьезные средства - больше миллиарда рублей - направляем на программу комплексного развития сельских территорий, - подчеркнул он. - Жильё для специалистов, школы и детские сады, инженерная инфраструктура. Чтобы молодёжь оставалась жить, растить детей на малой родине

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
5 оценили
40%
0%
20%
0%
0%
40%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InpTZHJ4dTBRTE1INUxySVoxOC85L1E9PSIsInZhbHVlIjoiWTY1MVBBRTV1S0xWUC9ZYXdyKzNUVFJLVXpMeDl2cjNBbDYvNVlJZGZpMEE2R0E3dGt1T1cyUWxGS2RueG9aODhjM1UxSmxmbUtpckRENHpKVzl1LzJxak5RZHBiL2xvSWc4Z3FIeHRSOENpQ3BDZEFwcjR2RU1IWEhGVnRBYTQzamZtUXpHeTBjSnNOYWNUVGpvWVNCVjdUcTBEbm91aEliNzFJMjRhYVJyWG1EQS8rN2N4QjI2RTNoRlNObkI4TkFGeGUxWGlNbWN1cklHeDM4SUpYNjJRYzAwUzFlNXNDbVFIU2d5RjFPQjZETXpiVWFUeVNySjJlZDFCM0d6d3dzTWpndmdlQ1BhZjBpNmV0MEVVN0tnTHVvNDZydUF2dzgzc0hKaElJeDZPYTZPVWpYdnBmN1k1Z2x0aHF2d1QyaXpWc2dKenBIZG93WG1KZndHUjl5NlJKRGEvUHIzK1Iyb2VXQ2FIRkZEMFVHeHk5RFhDbVhKeW0wWXpSOHE5RU50cmpaejhhY29Sb0oybnMyN0tBTnFDQWJjNnRmbERvZXhFTDRaMmIvZmUwTUU5WGVBSnhITkVrQ28wY2h6RSIsIm1hYyI6ImJhNjQzZjA0ZjI0YzZjM2RkNDJlNjViN2NiYzdkN2YyMmU5NGMxNjZiOGQ4MjJmZWVmNzUwYWE1MDA0NzkyZDUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImNhSmJPbVhpWlh3TlcxM0lYQVRUbWc9PSIsInZhbHVlIjoicEFKYXY0dG1NRzNhY2xnUFA4Mm44NGdiLzRFSEUwdDV6QWFXaDVtNjhieWJoR1M0S0RyVDd6TzdKL3BxaVpuTktkWVNMTUQrNVdmQTQzQUJ0aGdXRWJNb0IxVWcyOTRlMWk2SzBFR1FwYUtlRG84d0JUMmV1QUlVc1F2a1I4N2V2OG41cUV6MjdsS2pUdG9zSTdoNDVKZjZ5cWdPT29seVlxNkJtaTBZT3lQdC9VVzdNeXJSNTNoT2JwZVJyblIzRHgyZTd3M25RUitlWC9WRU9YOUhDUDM5ZHJPZmpDbWt1NW9STWhxOE5qTHZLRHlyM0Zaa0xyK0RNd0h1c2pJRlVTSzJpRE96K2EwbXhIRlQ2bm9rb0JBQ0FyN09NeitSR2NmQWJIWE1IVzY5ZUJHZ2Vod2NyRDR4QVdMR2hZd1NSMzB1clBBREp0cWN6N1dNY2hQaDVnVWt2ai9wSjJjQmJ0SFB0c29VR3dKVmJ3VWlQK1lLYkJ0dGFlTDVwQ3ErZjBadVJWb3owZzNUNUwveW4zc3NJUUF1cUpJVEtDalluZDFHNDN4NHRiOFVsM0VVNXg3RTRxSFJpMjNNbnVpNy95ck9ubS8xalhjYzBBR21LdWNKZy9tRFRpNGV5Z0p4bWFCRUU3Uk9kOW4wWFVIZC96ZklyajdqU2t5clRuQkFlbWt1V2h4MDVvcDFjZGlmMm9NZjJvajlNNkhYelUwNmhjd2d4Tnh2ZTlaSkJTUndsOFcrOURPbFVJa3ZvVUZxVEM1WkdTY2U4dStReXU3bUIvd0QzUmtybURrR1FDMEl2K04vV2ZFaGw3dkkvUTRiNnlkWEhlWWVuSWdESTRNRCIsIm1hYyI6ImQyMGQwMzk0NTAzZmJmOWZiZjM3ODFiN2FiOWY2NmJmM2EwMDZjNTgzNzZlYTVlYjlhMmI1ODRlODhhZDNkNWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+