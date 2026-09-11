Шапша рассказал о достижениях калужского сельского хозяйства

Губернатор Калужской области Владислав Шапша побывал на выставке-ярмарке «Калужская осень».

- Давайте откровенно: сельский труд всегда был нелегким. Но в последние годы меняются подходы, обновляется техника, - заявил он. - И сегодня аграриям комфортнее работать, а это важно для привлечения молодежи в АПК. И результат иной.

За 7 месяцев производство молока выросло на 5%.

- По суточному надою от коровы мы вторые в стране, - отметил губернатор. - Масличные. Бьём рекорд за всю историю области - уже собрали больше 41 тысячи тонн. Садоводство растёт. Яблок в 2025 собрали больше чем, когда-либо и в этом году ждём дальнейшего роста урожая.

Также Шапша рассказал о стремительном развитии малого агробизнеса: с 2024 года на его поддержку направлено 500 миллионов рублей, реализованы десятки проектов.

- Сильного производства не будет без хорошей жизни на селе. В этом году вновь очень серьезные средства - больше миллиарда рублей - направляем на программу комплексного развития сельских территорий, - подчеркнул он. - Жильё для специалистов, школы и детские сады, инженерная инфраструктура. Чтобы молодёжь оставалась жить, растить детей на малой родине