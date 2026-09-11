Владислав Шапша рассказал об открытии «Калужской осени»

Выставка-ярмарка стартовала в Калуге 11 сентября.

- Главный аграрный праздник года, - отметил губернатор Владислав Шапша. - Здесь всегда сердце радуется. От душевного тепла сельских тружеников. От достижений нашего АПК.

Он обошёл ряды и пообщался с гостями ярмарки.

В этом году там возродили одну из традиций - конкурс караваев.

- Всё, что мы вкладываем в село, дает серьезную отдачу, - заявил Шапша. - В первую очередь - благодаря ответственному труду наших аграриев. Поэтому на празднике урожая они главные герои