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Экономика и бизнес

Владислав Шапша рассказал об открытии «Калужской осени»

Дмитрий Ивьев
11.09, 14:08
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Выставка-ярмарка стартовала в Калуге 11 сентября.

- Главный аграрный праздник года, - отметил губернатор Владислав Шапша. - Здесь всегда сердце радуется. От душевного тепла сельских тружеников. От достижений нашего АПК.

Он обошёл ряды и пообщался с гостями ярмарки.

В этом году там возродили одну из традиций - конкурс караваев.

- Всё, что мы вкладываем в село, дает серьезную отдачу, - заявил Шапша. - В первую очередь - благодаря ответственному труду наших аграриев. Поэтому на празднике урожая они главные герои

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