Владислав Шапша рассказал об открытии «Калужской осени»
Выставка-ярмарка стартовала в Калуге 11 сентября.
- Главный аграрный праздник года, - отметил губернатор Владислав Шапша. - Здесь всегда сердце радуется. От душевного тепла сельских тружеников. От достижений нашего АПК.
Он обошёл ряды и пообщался с гостями ярмарки.
В этом году там возродили одну из традиций - конкурс караваев.
- Всё, что мы вкладываем в село, дает серьезную отдачу, - заявил Шапша. - В первую очередь - благодаря ответственному труду наших аграриев. Поэтому на празднике урожая они главные герои
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