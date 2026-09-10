Шапша в Кремле поучаствовал во встрече российской и вьетнамской делегаций

Вечером 9 сентября губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в мероприятиях, связанных с государственным визитом в нашу страну Генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама, Президента Социалистической Республики То Лама.

- Калужская область нацелена укреплять дружественные и деловые отношения с Вьетнамом. О перспективах сотрудничества в научно-технологической сфере рассказывал вам. Еще одно стратегическое направление нашего партнёрства – сельское хозяйство, - отметил Шапша. - Признателен Главе компании TH Group госпоже Тхай Хыонг за энергию и решимость в реализации крупных проектов в нашем регионе. Это животноводческие комплексы в Ульяновском и Хвастовичском округах. А также завод по переработке молока в Боровском районе, который мы запустили в прошлом году при участии То Лама.

Он также поздравил лидера Вьетнама с присуждением Международной премии мира имени Л.Н.Толстого.