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Экономика и бизнес

Шапша рассказал о взаимодействии Калужской области и Вьетнама

Дмитрий Ивьев
09.09, 14:50
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В среду, 9 сентября, проходит Российско-вьетнамский научный форум.

В нем участвует более 500 представителей научных и промышленных кругов России и Вьетнама.

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко подчеркнул: необходимо объединять компетенции двух стран, создавать совместные передовые разработки.

- И у Калужской области здесь серьезные перспективы в нескольких направлениях. О них рассказал участникам форума, - отметил губернатор Владислав Шапша.

Калужская область занимается подготовкой кадров. Более 350 инженеров и учёных-ядерщиков прошли обучение в ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

Стороны сотрудничают в ядерной энергетике и медицине, новых материалах, биотехнологии, космосе. Также работа идет в сельском хозяйстве.

- Отношения между нашими странами всегда были тёплыми и доверительными. – подчеркнул Шапша. - Сейчас они переходят на новую ступень. Совместно создаем технологии, которые определяют завтрашний день. Калужская область готова к дальнейшим практическим шагам.

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