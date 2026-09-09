Шапша выступит с докладом на российско-вьетнамском форуме

В России с официальным визитом находится президент Вьетнама То Лам. В среду, 9 сентября, состоится встреча президента России Владимира Путина и вьетнамского лидера.

- А сейчас с участием То Лама, а также Заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко проходит Российско-вьетнамский научно-технологический форум: взаимодействие в области стратегических технологий, - рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Выступлю с докладом о результатах и перспективах партнерства Калужской области с дружественным государством, в том числе в сфере атомных технологий.

До начала форума он пообщался с послом РФ во Вьетнаме Геннадием Бездетко.

- Наш регион с Вьетнамом связывают добрая дружба и взаимовыгодное партнерство. Уверен, что они будут только укрепляться, - заявил губернатор.