Ветеран СВО из Тарусского округа занялся выращиванием растений

Владимир Попов вернулся с фронта, а потом вместе с семьёй открыл питомник растений. На развитие дела — в том числе на строительство теплиц, которые можно использовать круглый год, — он получил грант «Агромотиватор».

В Калуге прошел всероссийский форум «Герои земли»: он помогает участникам СВО узнать, как можно реализовать себя в сельском хозяйстве и открыть своё дело. В форуме участвовали более 200 человек.

Калужскую область выбрали площадкой для форума, потому что здесь накоплен большой опыт поддержки бойцов.

Как рассказал губернатор Владислав Шапша, на форуме обсуждали господдержку в агропромышленном комплексе, программы для открытия бизнеса и переобучения, а также современные технологии в сельском хозяйстве и строительстве жилья.