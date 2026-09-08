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Экономика и бизнес

Ветеран СВО из Тарусского округа занялся выращиванием растений

Дмитрий Ивьев
08.09, 07:00
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Владимир Попов вернулся с фронта, а потом вместе с семьёй открыл питомник растений. На развитие дела — в том числе на строительство теплиц, которые можно использовать круглый год, — он получил грант «Агромотиватор».

В Калуге прошел всероссийский форум «Герои земли»: он помогает участникам СВО узнать, как можно реализовать себя в сельском хозяйстве и открыть своё дело. В форуме участвовали более 200 человек.

Калужскую область выбрали площадкой для форума, потому что здесь накоплен большой опыт поддержки бойцов.

Как рассказал губернатор Владислав Шапша, на форуме обсуждали господдержку в агропромышленном комплексе, программы для открытия бизнеса и переобучения, а также современные технологии в сельском хозяйстве и строительстве жилья.

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