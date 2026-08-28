В Калужской области запущен завод радиофармпрепаратов

Опытная эксплуатация первых двух производственных линий началась на заводе в регионе, сообщает госкорпорация «Росатом». Производственная программа нового предприятия сформирована с учётом потребности медицинских организаций в радиоизотопной продукции до 2030 года.

Мощности калужского завода позволят расширить охват пациентов радионуклидной терапией и диагностикой до сотен тысяч человек в год. Новое предприятие станет крупнейшим заводом радиофармпрепаратов в Европе и первым в России. С начала августа на нём ведутся пусконаладочные работы. Они завершатся выпуском тестовых партий продукции и проведением исследований на соответствие всем требованиям и стандартам качества.

Выход на проектную производительность запланирован на 2028 год.