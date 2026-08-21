Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес Владислав Шапша: нацелены на дальнейшее укрепление партнерских и дружеских связей с Республикой Абхазия
Экономика и бизнес

Владислав Шапша: нацелены на дальнейшее укрепление партнерских и дружеских связей с Республикой Абхазия

Дмитрий Ивьев
21.08, 09:33
0 342
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил о стремлении региона и дальше развивать партнёрские и дружеские отношения с Республикой Абхазия. Ключевым моментом встречи с президентом Абхазии Бадрой Гунбой стало обсуждение гуманитарного сотрудничества — в первую очередь в сфере образования.

Стороны рассмотрели возможности калужских образовательных площадок: филиалов Бауманского университета и Тимирязевской академии, а также Федерального технопарка профобразования — первого в России. Эти учреждения могут помочь в подготовке кадров для агропромышленного комплекса, инженерных специальностей и рабочих профессий.

Отдельный интерес у абхазской стороны вызвали достижения Калужской области в сфере ядерной медицины. Регион готов расширять взаимодействие в этом направлении: организовывать телемедицинские консультации, совместные врачебные консилиумы и стажировки для медиков из Абхазии.

Укрепляются связи и в спортивной сфере. В мае юношеская волейбольная команда Абхазии приняла участие в соревнованиях в Калужской области. Губернатор отметил, что подобные спортивные мероприятия могут стать доброй традицией.

Владислав Шапша также выразил надежду, что после снятия ограничений, связанных с безопасностью, удастся наладить регулярное авиасообщение — это даст новый импульс развитию туристических связей между регионом и Абхазией.

- Нацелены на дальнейшее укрепление партнёрских, а самое главное — дружеских связей с Республикой Абхазия, — подчеркнул глава Калужской области.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InkxOS9wcWVZREpEL2w0UFdqU3VPMnc9PSIsInZhbHVlIjoiaGhramhmMnd0c2JBMTZHOGhMbzEydXcyV283czA1MFcrWFFLckE1eUl1OEIxMk1mcUkveXAzaE4yZTlvbTU5NDJuNDF1dWdBak5XTzJwcFdWb2tGS3lxWlZ0NC9oaWZMNCtwTW4rWmY1VU1xbFMwMkJrYXhGR1JGUjF1Ujc4aU5HVUtEelJkNGJaNlU5VksyT3ZFcXNiUG8yUjF3SDdpZGJ0LzRyVFlmWVJ6UFZSckFrNXR3dmJBdGZtaXl2bjRWMXk5b09LdnRqZnVvdktQWkxvUUtRT2ZJZmd4UG1pTlVYMERSSHU5S0dIN1hZNTNnZFJveUdMTlRGcW80dUtyVVlzWHVzd0dZSVhvb3lVR3hyYkxlQ0p3TVV6RHNaMzZjeFNpTVVrQk15UzBaTHVJOEtkaDV2QXNQaXpWTThkL2JGYzVLQTFVNjBER2lZOHJhMzJsVFJVUmlYWGlyTkF5NmR6VG14UE9CelVzQmZCUXhSQjFlRTZiQ2tUS0VIRUN5RXJXQ0l0cTR4cnVXT0tVaDFvMnRzdThvUllMcmlHVkFXalMrTytaQ2NRU2pTNG92RXl4MVR2MUJhMkwvbWgzSiIsIm1hYyI6IjFmM2QyN2M5OGIxMDFiOTVhZjI0M2NiNTAyMGRjZWIzYWMzNzZjMWY0YmI1NzFiOGI2ZmRiMTVlNWQ1OTU1YjAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InlJQzVZSFZzVmdBOXhsQ1doRzNZN3c9PSIsInZhbHVlIjoiZWJ2cys2eE05SVVMK3haMHhXWDRkY3dVMlJXWXBRWFRiRVFFSGdDOGhCcnR0eFF3Zm56V08xS2txTjRxQ0JYby9XMzBzS1NIeFczakVkWG4xU09GU0tBZDhTRjhDYTlKWW50SVZlOGM4VHdCRzRpNVJLZXNud0VzTzJadjRoczVxbUE5TEJwNDJMM0Jpa1ZBNy9aME9rekZuc2drUjhqVEdsaUxrYnhzaHNHT0txZm5CcWk5OGNPMUNRQ1I5aE9PVmlXY0RaeTNUR3VoT29HMVp2aGlLU3RpK3J1UERMdTJqQXpHUW40T2pXdXl2RkxFNENzeWNmbE1aamtRSXprU0toenRnZEhoZWZlZU1PNjFnYkVNM0M0ZnNNRXF2RUVsWmxHaFhqbXA5Sm5IamQ0Wm02WHFRK00yVmtwdDlQVXpoYytDYklESzNDZVp1QW9XYitLU0RvK2tSTzY0ZEc2QXkxSnNFbHk1OW8vY1pKeXJiMUlRV3Q5Y3NoekdkNXNRNVJYeVhhVnRSR3V1MmhHc29ucWdWWkNpZk8zK3JWV0d5MnJPbWlBZGRDSXhoQmJKOTJES1RvdHR2R0tsOXZVQnl3NytPVm03RU53SmNpZkNwR3ZQQy9FUitjMUtrNVEvVjArcjcrWG1SLzlZaWpmZVQxL1pGOFJ1QXJUaWp1eEg1VW5sS1M4MkMxVkJLMFVPMnpXWUlUZURValV1YUxzejl1M251dkRpRFZ6eXlTTlVsdDBSTHdLRDc0b2w2Y1QyVWFiWVh0YUZjV0t4dTExNEtyRWllQ01wSUtlbUlXRWlNTUg3aWJjS0VwQlFQTXJjOXZ3citiejVKNjF6UElnMyIsIm1hYyI6ImVhMTY5OTk2ZTE2ZmE0YTk4MjI3OGM1ZjZmMWI1NjE0Y2NmMDJjMWY1ZDAxYjk3MDFiOWZlMmY2ZGJjNmMxNDIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+