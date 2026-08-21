Владислав Шапша: нацелены на дальнейшее укрепление партнерских и дружеских связей с Республикой Абхазия

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил о стремлении региона и дальше развивать партнёрские и дружеские отношения с Республикой Абхазия. Ключевым моментом встречи с президентом Абхазии Бадрой Гунбой стало обсуждение гуманитарного сотрудничества — в первую очередь в сфере образования.

Стороны рассмотрели возможности калужских образовательных площадок: филиалов Бауманского университета и Тимирязевской академии, а также Федерального технопарка профобразования — первого в России. Эти учреждения могут помочь в подготовке кадров для агропромышленного комплекса, инженерных специальностей и рабочих профессий.

Отдельный интерес у абхазской стороны вызвали достижения Калужской области в сфере ядерной медицины. Регион готов расширять взаимодействие в этом направлении: организовывать телемедицинские консультации, совместные врачебные консилиумы и стажировки для медиков из Абхазии.

Укрепляются связи и в спортивной сфере. В мае юношеская волейбольная команда Абхазии приняла участие в соревнованиях в Калужской области. Губернатор отметил, что подобные спортивные мероприятия могут стать доброй традицией.

Владислав Шапша также выразил надежду, что после снятия ограничений, связанных с безопасностью, удастся наладить регулярное авиасообщение — это даст новый импульс развитию туристических связей между регионом и Абхазией.

- Нацелены на дальнейшее укрепление партнёрских, а самое главное — дружеских связей с Республикой Абхазия, — подчеркнул глава Калужской области.