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Экономика и бизнес

Владислав Шапша обсудил перспективы сотрудничества с руководством Абхазии

Дмитрий Ивьев
21.08, 09:25
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша в рамках рабочей поездки встретился с Президентом Республики Абхазия Бадрой Гунбой.

Владислав Шапша поблагодарил главу Абхазии за высокую оценку достижений региона и отметил активное развитие экономических связей. Так, за первые шесть месяцев текущего года товарооборот между сторонами вырос в 3,5 раза — для сравнения, в прошлом году прирост составил 66%.

Среди наиболее перспективных направлений сотрудничества — сельское хозяйство. В частности, рассматривается инвестиционный проект Софии Бигвава по восстановлению цитрусовых садов в Абхазии и дальнейшей переработке продукции. Власти Калужской области готовы предоставить для этих целей одну из производственных площадок региона. Ещё одна возможная сфера партнёрства — логистика: планируется задействовать мультимодальный комплекс в Калужской области для поставок абхазских товаров в Центральную Россию.

Губернатор подчеркнул, что российско‑абхазские отношения укрепляются, а прямые связи российских регионов с Абхазией играют в этом важную роль. 

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