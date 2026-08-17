Владислав Шапша: наша задача — продолжить развитие экономики

Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что ключевой элемент устойчивости экономики региона – ее глубокая диверсификация, в которой регион добился немалых успехов.

В первой половине текущего года отмечен рост по большинству ключевых показателей. Индекс промпроизводства составил 104,5%, что выше среднего по стране. На 46% выросло фармпроизводство, на четверть — выпуск электрооборудования и больше, чем на 17% — электроники. Продолжает наращивать обороты и автокластер — с начала года выпущено около 95 тысяч автомобилей, что сопоставимо с досанкционным периодом. Также хорошую динамику показывает аграрный сектор.

По словам главы региона, отмечаются и тревожные звоночки — снижение инвестактивности, спад по стройке. Но эта тенденция отмечена в целом по стране и эти сферы сейчас требуют особого внимания и дополнительной поддержки.

- Наша задача - продолжить развитие экономики. Чтобы у людей был стабильный доход. Чтобы бюджет рос, а мы могли реализовать больше проектов по повышению качества жизни, — подчеркнул губернатор Владислав Шапша.