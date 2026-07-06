Калужская делегация представляет промышленность региона на выставке ИННОПРОМ-2026

Губернатор Калужской области Владислав Шапша возглавил делегацию региона, которая представляет промышленный потенциал региона на Международной выставке ИННОПРОМ-2026.

Акцент на стенде региона сделан на важные разработки, инновации, высокие технологии в машиностроении, фарме и автопроме.

Также калужская делегация примет участие в переговорах и деловой программе выставки, которую открывает премьер Михаил Мишустин.

В ходе выставки калужские власти также планируют расширять международное сотрудничество, в том числе с Беларусью и Индонезией.