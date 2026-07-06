Калужская делегация представляет промышленность региона на выставке ИННОПРОМ-2026
Губернатор Калужской области Владислав Шапша возглавил делегацию региона, которая представляет промышленный потенциал региона на Международной выставке ИННОПРОМ-2026.
Акцент на стенде региона сделан на важные разработки, инновации, высокие технологии в машиностроении, фарме и автопроме.
Также калужская делегация примет участие в переговорах и деловой программе выставки, которую открывает премьер Михаил Мишустин.
В ходе выставки калужские власти также планируют расширять международное сотрудничество, в том числе с Беларусью и Индонезией.
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