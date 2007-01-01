В Обнинске компании выделили 30 миллионов на разработку датчика температуры

Она победила в грантовом конкурсе Фонда содействия инновациям, рассказал 5 мая губернатор Владислав Шапша.

- Этот инновационный продукт предназначен для точного контроля процесса промышленного получения водорода, - пояснил глава региона. - Такая продукция востребована на предприятиях Росатома, Ростеха, Роскосмоса, в металлургии, производстве композитов и машиностроении.

В прошлом году калужские компании получили гранты практически на миллиард рублей на инновационные проекты, прежде всего через Центр поддержки инжиниринга и инноваций. При этом Калужская область вошла в топ-20 Национального рейтинга научно-технологического развития субъектов РФ.