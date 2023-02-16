В Калужской области возбудили уголовное дело после ДТП с двумя погибшими

Как мы уже рассказывали, в 7 утра в четверг, 16 февраля, на трассе А130 в Спас-Деменском районе 61-летний водитель фуры «Мерседес» врезался в грузовик ЗиЛ. Погибли два человека. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщили в полиции.

По предварительной информации, водитель фуры двигался со стороны Москвы и врезался в остановившийся ЗиЛ, который частично находился на проезжей части. Водитель и пассажир ЗиЛа стояли рядом со своей машиной, они погибли от полученных травм на месте.

Водителю фуры грозит до семи лет лишения свободы.

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