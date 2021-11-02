В Калуге 39-летний мужчина погиб при пожаре в доме на улице Малоярославецкой

В ночь на вторник, 2 ноября, на улице Малоярославецкой в Калуге в доме №40 произошел пожар. При тушении спасатели обнаружили тело 39-летнего мужчины, сообщили нам в калужском региональном управлении Следственного комитета.

По предварительным данным, квартира загорелась из-за непотушенной сигареты.

- По имеющейся информации, погибший злоупотреблял спиртными напитками, в связи с чем, вероятнее всего, во время пожара спал и не смог выбраться из квартиры, - рассказали в Следственном комитете.

По информации ГУ МЧС по Калужской области, в ликвидации пожара принимали четыре расчета спасателей.

Сейчас проводится проверка.

Фото с места происшествия.

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