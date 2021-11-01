В Калуге водитель «Лады» сбил 14-летнего велосипедиста на переходе

Около 16:35 в субботу, 30 октября, на улице Путейской в Калуге в ДТП пострадал 14-летний мальчик. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, ребенок на велосипеде переезжал дорогу по пешеходному переходу в районе остановки «Улица Поселковая». В этот момент его сбил 29-летний водитель «Лады Ларгус».

Врачи оказали школьнику помощь и отпустили его домой.

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