В Калуге водитель «Рено» сбил пешехода на улице Ленина

Около 11:40 в субботу, 30 октября, на перекрестке улиц Ленина и Суворова в Калуге сбили пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель «Рено Сандеро» ехал по улице Ленина в сторону вокзала и сбил человека.

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства аварии устанавливаются.

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