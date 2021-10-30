В Калуге водитель «Рено» сбил пешехода на улице Ленина
Около 11:40 в субботу, 30 октября, на перекрестке улиц Ленина и Суворова в Калуге сбили пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, водитель «Рено Сандеро» ехал по улице Ленина в сторону вокзала и сбил человека.
МЧС сообщило об одном пострадавшем.
Точные обстоятельства аварии устанавливаются.
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